Annamaria, dopo un crollo emotivo, scoppia in lacrime ma il colpo di grazia arriva dopo un video su Antonio e lascia Temptation Island

Annamaria lascia Temptation Island! Stasera, 9 luglio, va in onda la seconda puntata del reality delle tentazioni. A fare ferro e fuoco oggi è la coppia formata da Annamaria e Antonio. La 43enne arriva al resort sardo con il fidanzato per mettere alla prova i suoi sentimenti per lei. Egli non ha mai negato di essere stato un Latin Lover.

Annamaria ha sempre perdonato le sue scappatelle ma, mentre fino ad ora non avevano fatto molto parlare di loro, nella puntata di stasera abbiamo visto la fidanzata scappare via dal programma in lacrime. Cosa è successo?

Gli apprezzamenti di Antonio a Ilaria: i due sono andati “oltre”?

A far scappare Annamaria da Temptation in lacrime e fino a strapparsi quasi i capelli è stato un video di Antonio in cui risponde a degli apprezzamenti ricevuti dalla tentatrice Ilaria. Sotto gli occhi della fidanzata, Antonio dice: “ti vedo molto cucciola, una donna da proteggere, i tuoi occhi mi piacciono tantissimo, mi metti in difficoltà. Non avrei problemi a frequentarti fuori”.

Annamaria fa le valige

Cosa è successo tra Antonio e Ilaria? Saranno andati oltre? Questo non è ancora dato saperlo, ma sicuramente qualcosa di grave ha scatenato la furibonda reazione della fidanzata, che si è messa a fare subito le valige. Vani tutti i tentativi di calmarla da parte delle compagne, in particolare Valeria (che ha fatto parlare di sé durante la prima puntata). Come andarà a finire? Arriveranno Annamaria e Antonio al falò di confronto?