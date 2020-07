Giancarlo Magalli cosa ne pensa dei cambi Morise/Togni a I Fatti Vostri: “Perchè sarà sostituita da Samanta Togni?”

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo Giancarlo Magalli si esprime su Samanta Togni affermando di essere dispiaciuto sulla sostituzione di Roberta Morise da I Fatti Vostri. Il presentatore infatti confessa di non aver affatto condiviso questa scelta fatta dall’Azienda. Il giornalista l’ha quindi incalzato, domandandogli: “Perchè sarà sostituita da Samanta Togni?” E il presentatore de I Fatti Vostri ha risposto con estrema schiettezza.

Le dichiarazione di Magalli

“Non chiedetelo a me! Ho discusso molto, dato che non ho capito questa sostituzione…Il che non vuol dire che tratterò male la Togni: è una brava e simpatica ragazza e io non ho nulla contro di lei…Personalmente però non avrei mandato via Robertina…” Giancarlo Magalli,mette in evidenza che Samanta Togni non è una conduttrice, non comprende come mai si sia verificato questo cambio azzardato, senza spiegazioni.

“Spero che ci metta buona volontà”

Il presentatore affiancato nella conduzione televisiva da Samanta Togni non sa proprio vedersi, spera che ci possano essere margini di crescita e di ascolti nonostante tutto “Non è una conduttrice, però lo vorrebbe diventare…Spero solo che ci metta buona volontà e mi auguro di essere per lei un buon maestro…” Il pubblico a casa promuoverà la nuova coppia composta da Magalli-Togni a I Fatti Vostri? Chi vivrà vedrà!