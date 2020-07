Simonetta Colombu: “Nascondo i tatuaggi sotto il vestito da novizia”

Stasera va in onda su Rai1 un’altra replica di Che Dio ci aiuti 5, la fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi. Tra le protagoniste della quinta stagione c’è la new entry Ginevra interpretata da Simonetta Columbu.

I retroscena di Ginevra, interpretato da Simonetta Colombu

Ginevra, si è innamora di Nico. Per sapere come si evolveranno le cose tocca guardarvi il resto degli episodi! Sta di fatto che la presenza di Simonetta Columbu nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti ci sarà. Ritroviamo anche Monica (Diana Del Bufalo), ex fiamma di Nico, i tre daranno vita a un triangolo? Chissà! Simonetta Columbu, nelle dichiarazioni riportate su TvMia, ha svelato un retroscena: “Sono una novizia piena di tatuaggi. In Tv, sotto le maglie accollate e con le maniche lunghe che indosso, nascondo i disegni che ho sul mio corpo e che renderebbero poco credibile una ragazza che intende farsi suora”.

La Colombu svela: “Due tatuaggi sono dedicati ai miei nonni”

Simonetta Columbu, Ginevra in Che Dio ci aiuti 5, ci svela tutto sui suoi tatuaggi. “Ginevra”rivela che il primo l’ha fatto su una caviglia quando aveva 15 anni. Successivamente, l’attrice si è innamorata del simbolo della rosa, che ha deciso di farsi tatuare sul petto. “I tatuaggi che mi sono più cari sono quelli che mi ricordano i miei nonni che, purtroppo, non ci sono più. Da bambina trascorrevo molto tempo con loro e mi ero affezionata tantissimo.“