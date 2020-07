Pietro Delle Piane a Temptation Island parlando di Antonella :“La vedo bene…“

A Temptation Island, l’attore Pietro Delle Piane ha scrutato attentamente alcuni video della sua fidanzata Antonella Elia impegnata a conoscere meglio uno dei vari tentatori.Costruito o naturale non si sà, ma resta il fatto che esiste un bel feeling tra loro. Parlando di Antonella, il bel Pietro dopo aver visto il suddetto RVM, ha esclamato: “La vedo bene…Poi ha trovato un compagno d’avventura che mi somiglia…”

A Temptation Island, Mara Venier ironizza: “Aripjiate”

Il video è stato pubblicato su instagram dalla pagina Trash Italiano per prenderlo un po’ in giro. Tra i tanti commenti risalta quello di Mara Venier: “Aripjiate…Tale e quale…” Post questo corredato da una decina di emoji di faccine sorridenti. L’uomo le risponderà per le rime?

Temptation Island, Pietro Delle Piane non si calma dopo aver visto il video

L’attore ieri sera è sembrato essere particolarmente tranquillo durante il falò di Temptation Island al cospetto di Filippo Bisciglia, tuttavia una volta tornato al villaggio dei fidanzati si è comportato sfogandosi con una delle tentatrici rivelando: “Sono molto arrabbiato…Antonella Elia detto un sacco di stron*ate e bugie…Vuole fare la fi*a…Poi basta…Parla sempre di questo suo ex e dice una marea di stupidaggini…”

La coppia di Antonella Elia e Pietro Delle Piane: si lasceranno?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono sempre più in crisi, rischiano seriamente di dirsi addio per sempre una volta finito questo loro percorso nei sentimenti? Chi vivrà vedrà!