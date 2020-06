Torna l’undicesima edizione di «In Forma» con Tessa

«In Forma» con Tessa, quattro puntate in onda dal 20 Giugno su Canale 5 alle h. 08:50 crica. In questa nuova edizione. In Forma gioca con le 4 fasi lunari che saranno il pretesto per parlare, insieme a Tessa Gelisio, di piante, salute, benessere ed estetica.

Le date di messa in onda infatti coincidono con le fasi lunari che, come noto, influenzano i diversi aspetti della vita sulla Terra, dagli effetti sulle maree, alla semina delle piante fino a influire sulla vita dell’uomo.



«In Forma» con Tessa Gelisio, torna su Canale 5 il 20 giugno 2020

«In Forma» Canale 5 – Anche in questa edizione i partner commerciali si associano con i propri valori di marca alle diverse rubriche che verranno integrate durante il Cooking Show di Alice Balossi che utilizzerà le pastiglie a tre camere per pulire le proprie stoviglie.

Givova è Partner della rubrica Fitness con il suo abbigliamento sportivo con cui vestirà la personal trainer Barbara Cappelli che, insieme a Tessa, suggerirà semplici esercizi da fare a casa per mantenersi in forma e iniziare bene la giornata.



«In Forma» Canale 5 – Nel collaudato spazio Beauty, ospite Ornella Sorrentino, una giovane ma già affermata esperta di beauty con la quale parlerà di trattamenti della pelle. Alla presenza di una modella, scopriremo il corretto utilizzo dei prodotti di bellezza e delle creme con piccoli ed efficaci accorgimenti in grado di cambiare in meglio la nostra beauty routine.

“In Forma” è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, Quadrio/EGE Produzioni e il team di Publitalia Brand ON Solutions – divisione della Direzione Innovation.