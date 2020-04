La ex Miss Italia 1999, Manila Nazzaro ha confessato come ha scoperto il tradimento dell’ex marito.

La conduttrice tv Manila Nazzaro, ex Miss Italia, ha rivelato la scoperta del tradimento nascosto dall’ex Francesco Cozza mentre erano insieme. Manila Nazzaro racconta a Diva e Donna di aver scoperto della nuova famiglia, del suo ex marito, pensate, attraverso Instagram. E’ stato un duro colpo per la showgirl. L’amore tra Manila Nazzaro e Francesco Cozza nasceva nel 2005 e finito nel 2017.

«Manila Nazzaro» Ecco come ha scoperto di essere stata tradita

Manila Nazzaro

Dal loro matrimonio sono nati due figli Francesco Pio (14)e Nicolas (8). “Non è una cosa bella da vedere su Instragram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione, ognuno raccoglie quella che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.

Queste le parole della Nazzaro nei confronti del suo ex-marito. Francesco Cozza sarebbe difatti legato a Milena la nuova sua compagna, dalla quale nel 2018 ha avuto un figlio di nome Leonardo.

Manila Nazzaro rivela il tradimento e la sofferenza per la fine del matrimonio

Manila Nazzaro, attualmente impegnata sentimentalmente con Lorenzo Amoruso, ammette che la scoperta dell’esistenza di un’altra famiglia del suo ex marito è stata difficile da mandare giù, La conduttrice, afferma di credere moltissimo nei valori del matrimonio. “Non è facile ammettere il fallimento della fine di un matrimonio per una donna del Sud come me” continua “La mia famiglia mi è stata molto vicino”. La favola d’amore della Nazzaro purtroppo non ha avuto un lieto fine e lei diventa un fiume in piena quando parla dell’ex.

Manila Nazzaro: Ho sempre tutelato i miei figli

La Nazzaro non svela i veri motivi della separazione avvenuta, per tutelari i figli, si limita a dire: “Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti” e aggiunge “Non mi ha tradita ha tradito la famiglia”. Rimangono quindi celati i motivi della loro separazione, ma il volto Rai tuona: “Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia è stato un po egoista.. ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.

Ma oggi la Nazzaro è felice accanto al suo nuovo amore Amoruso e lo descrive come un uomo meraviglioso. “In lui ho trovato tutto ciò che prima non avevo. Vuole anche un gran bene ai miei figli anche se lui non ne ha”. Chissà magari potrebbe averne in futuro!