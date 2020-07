Gianmarco Tognazzi concorrente del GF Vip 5? Novità

Il Grande Fratello Vip 5 inizierà ufficialmente a Settembre. Stiamo parlando del reality show vip più popolare di tutti, la madre di tutti i reality. Proprio in virtù del suo pregio sarà condotto da Alfonso Signorini. Il portale TvBlog.it ha rivelato che in questi giorni un attore molto popolare avrebbe fatto il provino per entrare nel cast del GF Vip 5. Chi? Gianmarco Tognazzi! Per lui sarebbe la sua prima partecipazione in assoluto a un reality show.

Grande Fratello Vip 5: Giuliana De Sio e Cecilia Capriotti nel cast?

Le indiscrezioni raccolte sulla rete sostengono che anche Giuliana De Sio e Cecilia Capriotti sono in lista per diventare concorrenti del Grande Fratello Vip5.“Entrambe sono state prese in considerazione dalla produzione e sarebbero già state provinate…” Anche Giuliana De Sio e Cecilia Capriotti nel cast del GF Vip 5?

Tommaso Zorzi tra i concorrenti?

Ieri sera il blog DavideMaggio.it ha rivelato che uno dei concorrenti certi della prossima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe l’influencer Tommaso Zorzi. Sembra che Tommaso abbia attaccato duramente Platinette. TvBlog.it, in queste ultime ore, ha confermato questa indiscrezione, aggiungendo che in lizza per entrare nella casa del GF Vip 5 ci sarebbe anche Asia Argento. Sono certi anche Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Chi ha sostenuto i provini in questi giorni pare ci siano anche Rocco Siffredi con suo figlio, il politico Antonio Razzi, Chiara Nasti ed Annalisa Chirico. Tutti questi rumor verranno presto confermati?