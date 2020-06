Anna e Andrea a Temptation Island: la nuova coppia si racconta

Anna e Andrea: la terza tra le coppie Nip di Temptation Island 7 si presenta. Molto diversi, sia per l’età che per i punti di vista.

Aumentano ancora le anticipazioni sulle coppie di Temptation Island 7 Nuovo promo di Canale 5, nuova coppia presentata. Si tratta ancora una volta di concorrenti Nip. I nuovi partecipanti del reality di Filippo Bisciglia si chiamano Anna e Andrea.

Anna (37 anni) e Andrea (37 anni) sono arrivati a Temptation Island dopo 2 anni di fidanzamento, per cercare di mettere in chiaro soprattutto i sentimenti di lui, il quale si sentirebbe troppo giovane per acconsentire al desiderio di lei di allargare la famiglia.

Andrea: “Ci andrei a vivere subito… Ma lei vuole di più”

Durante la sua presentazione, mandata in onda nel promo del reality, Andrea fa subito capire di essere molto innamorato di Anna. Tuttavia, i punti di vista della coppia sembrano non coincidere molto. Come afferma il 27enne: “io con Anna ci andrei a vivere subito. Ma lei vuole di più. Vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento è troppo per me e per i miei progetti di vita“.

Questa divergenza di punti di vista ha portato Anna e Andrea a Temptation Island 7, ce la farà la coppia a ricominciare da basi nuove? O uno dei due troverà pane per i suoi denti in qualche tentatore/tentatrice? Riuscirà Andrea a sfuggire ai desideri di Anna? Ma chi dice che non possa essere proprio lei a scappare con un uomo più maturo? La risposta di Anna ad Andrea farebbe ipotizzare anche questo.

Anna: “sto perdendo solo tempo? “

Dopo le affermazioni di Andrea, Anna risponde con risolutezza: “se pensi questo non ti dovresti prendere una donna più grande. E questa cosa mi spaventa. Mi porta a fare un passo indietro e a chiedermi se sto perdendo solo tempo“.

Andrea resta comunque fermo sul suo punto di vista: “per me Temptation Island è un’occasione per dimostrare ad Anna che la amo. Ma deve darmi tempo. Perché nella vita non esiste solo la coppia”. Di certo i due mostrano un bel carattere deciso rispetto alla coppia di Valeria e Ciavy, da poco presentata. Chi l’avrà vinta. Nel frattempo, tramite il promo di Canale 5, arriva la conferma sulla data di Inizio di Temptation Island, che sarà il 2 luglio.