PROGRAMMI TV – ANTICIPAZIONI – VOLA FLAVIO MONTRUCCHIO CHE IERI SERA IN PRIMA SERATA SU REAL TIME SUPERA I 600.000 TELESPETTATORI. PROSEGUE IL SUCCESSO DI PRIMO APPUNTAMENTO : SECONDA MIGLIOR PUNTATA DELLA STAGIONE IN CORSO Flavio Montrucchio su Real Time con “Primo Appuntamento” in onda ogni martedì alle 21.10 su (canale 31). Montrucchio che in occasione della settima puntata in onda ieri, martedì 18 febbraio, totalizza oltre i 600.000 telespettatori (seconda migliore puntata della stagione in corso) con il 2.31% di share sul pubblico totale.

ANTICIPAZIONI – Ottimo dato anche sul prezioso target ‘donne’ che totalizza il 4.5% di share posizionandosi come quinto programma nazionale nella sua fascia di messa in onda.

Andamento positivo che ne conferma il successo di Flavio Montrucchio nel prime time del gruppo Discovery.