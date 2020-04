Il video degli eliminati in semifinale a Pechino Express 2020 sono I Gladiatori che sono stati eliminati da Enzo Miccio. Vediamo i finalisti in gara

Ieri sera, martedì 7 aprile, la semifinale di Pechino Express 2020 è iniziata senza le bandiere che marcano le tappe. Il conduttore, Costantino Della Gherardesca, ha rivelato la storia fra Corea e Giappone per poi finire: “La nostra bandiera ricorda quella del Giappone. In segno di rispetto per il popolo coreano abbiamo deciso di farne a meno”. Dopo di ciò i Gladiatori e i Wedding Planner dovevano avere un accordo di alleanza ma questo è stato negato e i giocatori hanno detto di commutarlo in simpatia e rispetto.

Cosa è accaduto nella puntata del 7 aprile a Pechino Express?

Gli eliminati a Pechino Express 2020 sono I Gladiatori

Nella notte le coppie hanno guardato l’album con le fotografie dei loro viaggi con grande emozione. Poi i concorrenti hanno redatto delle lettere, ognuno al suo compagno di gioco. A distinguersi nell’ultima prova sono stati Wedding Planner, Gladiatori e Collegiali. Max e Marco sono usciti vittoriosi, ma non hanno avuto il privilegio di intascare un posto in classifica.

Pechino Express eliminati in semifinale

Prova dopo prova, ieri sera abbiamo conosciuto la classifica finale: ultimi i Gladiatori e le Top. Primi i Wedding Planner: a loro il responso finale su chi spedire a rischio eliminazione. Nicole Rossi e Jennifer Poni, avevano accusato Miccio e Carolina di voler favorire in finale Max Giusti e Marco Mazzocchi che sarebbero stati alleati. Miccio, ottenuto il privilegio di poter scegliere chi eliminare, ha scelto di fare fuori i Gladitori.

Pechino Express finalisti: le coppie finaliste in gara

Le coppie che si sono aggiudicate la finale, di conseguenza sono i Wedding Planner, le Collegiali e le Top. Leggendo i vari commenti sui social abbiamo visto che, tra le altre tre coppie, il pubblico on-line considera che a rischiare in maggior misura siano le Collegiali, in quanto la settimana passata sono scampate alla eliminazione perché la tappa non era eliminatoria. Chi vincerà Pechino Express 2020?