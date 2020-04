Amedeo Minghi è stato dimesso dall’Ospedale ed è tornato a casa. A comunicare la notizia è il diretto interessato che sul profilo Instagram ha tranquillizzato i fan aggiornandoli sul suo stato di salute. Come già puntualizzato, il motivo del ricovero, non è stato l’aver contratto il Coronavirus. Il cantante lo ha voluto sottolineare sin da subito e ha apprezzato il calore del pubblico che gli è stato vicino in questi giorni di malattia.

“Cari amici, grazie per la vostra vicinanza e i tanti messaggi che inviate a me e ai miei familiari… Impossibile rispondere a tutti. Voglio rassicurarvi che sto a casa, a riposo. Attendete su questa pagina informazioni che ogni tanto vi darò. Per ora ancora grazie… e buona musica” è il messaggio di Minghi.

I fan di Amedeo Minghi sono pronti a commentare, dimostrando l’affetto nei confronti dell’artista. “Gran bella notizia maestro un abbraccio”, “Sei il nostro poeta della musica”, “Tanti auguri di una buona guarigione. Sei un Grande”. “Riposati e riprenditi, per tornare con i tuoi concerti quando il virus sarà finito e potremo avere di nuovo una vita normale… Ogni tanto ascolto le tue canzoni, soprattutto Vita mia… Una poesia in musica”.