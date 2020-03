Pechino Express 2020, colpo di scena: Vera Gemma vs Mazzocchi e Lillio

Pechino Express Vera Gemma vs Mazzocchi e Lillio

Pechino Express 2020 – Vera Gemma vs Mazzocchi e Lillio. Nella quarta puntata andata in onda ieri sera 3 marzo 2020 su Rai2 e condotta da Costantino della Gherardesca, ne sono successe delle belle. Andiamo a vedere cosa è accaduto nella quarta puntata. Le coppie hanno lasciato la Thailandia e proseguito il viaggio verso Cina. A metà del viaggio si è svolta la sfida per l’immunità che consente alla coppia vincitrice di accedere all’ultima tappa: i Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, si sono scontrati con i mitici Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. E proprio loro posso proseguire il viaggio, direzione Cina.

Ultimi a rischio eliminazione sono Gli Inseparabili, i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori. Seguiti da Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni. La coppia delle Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ha vinto la tappa essendo giunte prime al traguardo e decidono di eliminare i gemelli Valerio e Fabrizio sono fuori!

Vera Gemma si inca*za con Mazzochi

Vera Gemma in Thailandia

Marco Mazzocchi della coppia de I Gladiatori si è risentito di non aver dato loro un passaggio per arrivare al traguardo finale. Quel passaggio, secondo Mazzocchi, che avrebbe potuto salvarli dall’eliminazione. La domanda è la seguente: è una gara, oppure è solidarietà? In quanto, Vera de I Sopravvissuti, si rivolge al vetriolo a Marco:”Basta questo buonismo nei confronti degli altri. Io non darei mai un passaggio a nessuno, questa è una gara!”. Marco Mazzocchi replica:”Va bene hai ragione tu…Si vede che sono anormale”. Vera non ha tutti i torti.

Vera Gemma vs Gennaro Lillio

Gemma, in questa quarta non ha solo discusso con Marco, ma anche con il suo partner, Gennaro Lillio. Difatti con quest’ultimo c’è stata più di qualche frizione dovuta soprattutto agli scatti di ira della Vera Gemma, che ha mostrato in più occasioni. In un momento di calma della gara, Vera si scusa Gennaro:”E’ colpa mia. Mi spiace.Possiamo far pace?” Gennaro acceta le scuse di Vera.

Gennaro Lillio e Vera Gemma

Cosa cuccerà nella quinta puntata di Pechino fra le strade della Cina meridionale? Ci saranno altri colpi di scena? Tra Vera Gemma, Marco Mazzocchi e il partner Gennaro Lillio è scoppiata davvero la pace?