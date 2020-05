Caterina Balivo ospita Kikò Nalli e Ambra Lombardo a Vieni da Me e vuole chiarire il gossip di questi ultimi giorni sulla coppia che si era separata

Gossip Tv – Ospite di Caterina Balivo oggi a “Vieni da Me” l’hair stylist Kikò Nalli ex marito della nota opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Nalli in questo ultimo periodo è stato spesso al centro dei gossip. Il motivo? La sua relazione tra alti e bassi con la ex Grande Fratello Ambra Lombardi che come tutti sappiamo sembra essere arrivata al capolinea. Curiosamente e come un fulmine a ciel sereno, le carte in tavola sono state cambiate, come d’incanto.

La conduttrice Caterina Balivo, sorprende tutti e fa contattare Ambra Lombardo telefonicamente. Smentisce anche lei la rottura, spiegando che la loro separazione attuale è dovuta solo ed esclusivamente al lockdown. Lei a Milano, lui a Roma per esser vicino ai figli, avuti appunto dall’ex Cipollari.

Il gossip particolare da Caterina Balivo a Vieni da Me: Kikò Nalli e Ambra Lombardo stanno insieme, si o no?

Il gossip non quadra: Kikò Nalli e Ambra Lombardo non si sono lasciati!

La padrona di casa di “Vieni da me” Caterina Balivo chiede ad Ambra Lombardo in collegamento telefonico, di fare una domanda a Kikò Nalli e qui la situazione si fa rovente. L’espressione di Kikò cambia repentinamente e Ambra coglie la palla al balzo e si toglie un sassolino dal tacco 12 e gli chiede: “Kikò si risposerà e avrà altri figli?“.

Il gelo tra Ambra Lomabrdo e Kikò, ma il gossip non ci vede chiaro

Alla domanda rivolta a Kikò, da Ambra Lombardo lui dichiara: “Mi piacerebbe sposarmi e avere dei figli, poi se Kikò è disponibile…”. Queste dichiarazioni assieme al sassolino, se così si può chiamare, che la Lombardi metaforicamente si toglie dalla scarpa inducono a far pensare che motivo dei rumors non sia solo lontananza fisica.

Al suonar di queste parole Kikò infastidito le risponde: “Ambra questo te l’ho detto anche a quattrocchi e anche per telefono…mai dire mai nella vita. Ma in questo momento non posso dire quello che accadrà. Dobbiamo rivedere tante cose e di questa cosa se ne parlerà a quattrocchi…” e conclude: “Amore diciamo che io ho già dato dai”.

Botta e risposta: “Una donna che ha voglia di famiglia tu la devi rispettare”

A seguito di questo “botta e risposta” vien da pensare che il problema della coppia non sia la distanza chilometrica ma le divergenti idee sul futuro. Caterina Balivo per solidarietà femminile non si trattiene e rimprovera Kikò: “Tu hai i tuoi figli, hai avuto il tuo matrimonio, una donna che ha voglia di famiglia tu la devi rispettare, se tu non la vuoi molla”.

La risposta di Kikò Nalli è chiarissima, in questo periodo di fase 2 tutto può succedere. Rimane da capire se Kikò Nalli e Ambra Lombardo stanno insieme attualmente e uqesto non è affatto chiaro. Visto e considerato il futuro incerto, quanto sarà disposta ad aspettare Ambra con una scarpa e una ciabatta?