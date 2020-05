Appuntamento con Non dirlo al mio Capo torna la serie televisiva italiana trasmessa da Rai 1 con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada

In prima serata, come dal 19 aprile in onda su Rai 1, stasera torna l’appuntamento con la replica dell’ultima puntata de “L’Allieva 2″ con Lino Guanciale ed Alessandra Mastronardi. Record d’ascolti per la fiction che è tornata ha tenerci compagnia durante il lockdown e per la quale si pensa già alla stagione successiva. Guanciale e Mastronardi sono entrati nel cuore dei telespettatori che li hanno seguiti con tanto amore e passione.

Finale di stagione previsto per questa sera. Tra le lacrime e l’attesa dei fan che si preparano a salutare la Mastronardi per la quale si prevede una pausa dal palinsesto Rai si respira già la gioia per la permanenza di Lino Guanciale sui programmi del Palinsesto.

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale su Rai 1 con la serie televisiva Non dirlo al mio Capo 2

Lino Guanciale, che ne L’Allieva interpreta il ruolo del Dottor Claudio Conforti non abbandonerà il suo pubblico che fedele lo segue. L’attore stasera saluterà con un “Arrivederci alla prossima stagione” i fan ed il cast de “L’ Allieva” per continuare a farci compagnia sempre in Rai ma in un’altra serie televisiva.

Anticpazioni e data di inizio della serie televisiva italiana Non dirlo al mio Capo 2

Dalle vesti del Dottor Claudio Conforti mentore e non solo in “L’Allieva” passerà a quelle di Enrico Vinci in “Non dirlo al mio Capo“ al fianco di Vanessa Incontrada. Le repliche della fiction insieme a Vanessa Incontrada inizieranno domenica 31 maggio 2020, a loro seguiranno ovviamente le repliche di “Non dirlo al mio Capo 2“.