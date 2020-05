Vanessa Incontrada giudice Amici Speciali, l’attrice spagnola torna in tv su Canale5

Giudice nella ultima edizione di Amici 19, Vanessa Incontrada, torna a raccontarsi durante una diretta Instagram con Nek. “Nel mio settore è tutto bloccato… a maggio riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate”. Queste sono state le parole dell’attrice spagnola, pronta a tornare in tv. La notizia quindi è ufficiale, Vanessa parteciperà all’edizione di Amici Speciali, nel ruolo di giudice. A lei spetterà il ruolo angusto di giudicare le performance degli allievi. Sembrerebbe, tra l’altro, che questo ruolo le sarà confermato anche per la prossima edizione del programma.

Amici Speciali quando andrà in onda? Il programma dovrebbe partire da lunedì 18 maggio 2020 alle 21:30 su Canale 5, rete che da sempre ospita la trasmissione in diretta dagli studi di Cinecittà e si svolgerà in quattro puntate. “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può, Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”, hanno dichiarato gli autori della trasmissione.

Amici Speciali, ufficializzato il cast, Vanessa Incontrada in giuria

Anche per il cast è arrivata l’ufficializzazione: Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino per il ballo, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giorgiana Angi, Random e Gaia Gozzi (vincitrice dell’ultima edizione di Amici 19).

Vanessa Incontrada

Diretta Instagram Vanessa con Nek: Se così non sei preparata, pensa quando lo sei!”

Durante la diretta Instagram, Vanessa, non ha celato il suo spiccato senso dell’umorismo. Non sono mancate, infatti, fra i due, battute e risate. L’attrice si è scusata per non avere i capelli in ordine, vista la chiusura di parrucchieri ed estetiste in questo periodo di emergenza sanitaria. Nek ha prontamente replicato: “Se così non sei preparata, pensa quando lo sei!”.

Durante l’isolamento, attraverso le dirette sul suo profilo social l’attrice si è divertita con i fan intrattenendoli scenette divertenti. “Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma i ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia. Che brutta, che brutta, che brutta”, ha dichiarato Vanessa Incontrada pronta a tornare in tv nel cast di Amici Speciali.