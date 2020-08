Giovanni Terzi al Grande Fratello Vip? Una risposta spiazzante a Signorini

Giovanni Terzi, a poco più di tre settimane al’inizio del Grande Fratello Vip, risponde a Signorini e sugli inquilini vige ancora l’incertezza

Giovanni Terzi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip? Appena qualche giorno fa era stata resa nota la lista dei futuri inquilini della casa più spiata d’Italia. Il reality, per cui l’inizio è previsto il 14 settembre, vede al timone Alfonso Signorini confermato per il secondo anno consecutivo e due opinionisti in studio con lui. Pupo, anche lui confermato per il secondo anno consecutivo e Antonella Elia reduce dell’ultima edizione di Temptation Island. Ma quanto ne sappiamo dei concorrenti?

Grande Fratello Vip Ultim’ora: Giovanni Terzi dice “no” a Signorini

Come già anticipato di sopra e come dichiarato da Dagospia, Giovanni Terzi giornalista, fidanzato e futuro marito di Simona Ventura dopo giorni di trattativa ha detto “No” ad Alfonso Signorini in merito all’ingresso nella celebre casa di Cinecittà a cuada di impegni personali presi in precedenza.

Terzi al Grande Fratello Vip? Una risposta spiazzante a Signorini

Il NO anche di Alessandra Canale

Duro colpo per Alfonso Signorini e la redazione del Grande Fratello Vip il No di Giovanni Terzi, sopratutto se lo si aggiunge al No di Alessandra Canale, giornalista Rai che in seguito alla proposta della redazione ha preferito restare fedele a casa Rai e dire di No, almeno sembrerebbe ma ancora è tutto da confermare. Insomma poco più di tre settimane ed ancora sui concorrenti in lizza vige il segreto. Alfonso Signorini riuscirà a mantenere la sua promessa ed a presentare un cast d’elite come aveva promesso l’anno scorso?