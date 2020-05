Le news su «Gomorra 5» la Serie, la trama, il cast e le anticipazioni sulla lavorazione della quinta serie, le ultime notizie, quelle buone e le cattive

La serie televisiva «Gomorra» prodotta da Cattleya, nata dopo il capolavoro cinematografico di Matteo Garrone, ha reso il best seller di Roberto Saviano famoso in tutto il mondo. Inoltre, grazie al talento del regista Stefano Sollima, ha dato vita ai cattivi più amati della storia della televisione: Genny Savastano e Ciro Di Marzio, detto “L’Immortale“.

Per i fan della serie, disseminati tra l’Italia e l’America, la produzione della serie televisiva ha riservato due eclatanti notizie: una buona e una meno buona.

Quando iniziano le nuove puntate di Gomorra 5

«Gomorra 5» l’ultima uscita della serie tv e tutti i retroscena

Stando alle dichiarazioni di Riccardo Tozzi, produttore e fondatore di Cattleya, la quinta stagione di Gomorra potrebbe essere registrata a partire da questa estate. Egli lo ha anticipato in un’intervista rilasciata a Deadline: “Esclusivo: la quinta stagione della serie tv Gomorra sarà registrata alla fine dell’estate, lo possiamo rivelare. Prevediamo di iniziare Gomorra tra luglio e settembre“.

Le news sullo spin-off

A dirigere i primi cinque episodi ci sarà Marco D’Amore il quale interpreta il personaggio iconico Ciro Di Marzio. Tozzi, inoltre, ha fornito qualche spoiler riguardo allo spin-off dell’amatissima serie: “L’Immortale”. Essa, incentrata sulla vita di Ciro di Marzio, farà da collegamento tra la e la quinta serie di Gomorra. Inutile dire che le due serie lasceranno i fan dei due gangstar incollati allo schermo.

Anticipazioni della serie televisiva

Il produttore Cattleya, come anticipato prima, non ha dato solo buone notizie. Infatti ha fatto intendere che la quinta stagione di Gomorra potrebbe essere il finale della serie televisiva. Queste sono le dichiarazioni che deludono i fan: “Al momento riteniamo che questa sia l’ultima stagione. Non si sa mai. Ma al momento la pensiamo con l’ultima stagione“.

L’Immortale

Ad oggi questa resta solo un’ipotesi. Ma se la fortunata serie dovrà davvero chiudere i battenti, è probabile che ci sia in serbo qualcosa di meglio. Infatti, a giudicare dall’anticipazione fornita da Tozzi, chi può dire che la nuova serie “L’Immortale” non sia stata progettata per diventare il continuo di Gomorra?