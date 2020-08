Svelata la data di inizio della nuova stagione di Mattino 5, riconfermati Federica Panicucci e Francesco Vecchi, edizione piena di novità

Le vacanze stanno per finire per tutti e con l’arrivo dell’autunno ricominciano anche i tanto attesi programmi TV. Tra questi c’è immancabilmente Mattino 5, che dal 2009 ad oggi è capitanato da Federica Panicucci, subentrata a Barbara D’Urso, e Francesco Vecchi. Ecco tutti i dettagli, la data di inizio e le novità riguardanti il talk show del daytime di Canale 5.

Quando inizia?

Mattino 5, la cui scorsa edizione si è conclusa con la media record di telespettatori pari a 1.044.000 (share al 15%), ha tenuto compagnia agli italiani soprattutto durante il periodo del lockdown. Adesso, sperando in tempi migliori, il talk show con Federica Panicucci inizierà lunedì 7 settembre, dalle 8:45 alle 11:00. Il contenitore di informazioni sarà così suddiviso: la prima parte riguardante la cronaca sarà affidata a Francesco Vecchi. La Panicucci invece curerà la sezione costume, società, spettacolo e gossip.

Mattino 5 torna con Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Federica Panicucci torna più forte che mai dopo le vacanze con Marco Bacini

Come molti ricorderanno, la conduttrice di Mattino 5 si prese un periodo di pausa dal programma Mediaset. Tuttavia, dopo aver trovato l’accordo con l’azienda, è tornata e ha intenzione di condurre il suo show (di cui Mediaset ha già mandato il promo) più caparbia di prima, lasciando correre i fastidiosi attacchi degli haters che volevano Francesco Vecchi in solitaria. Qualche invidia è alimentata anche dalle belle foto della conduttrice in vacanza felice con il futuro marito Marco Bacini, molto più giovane di lei, ma Federica non se ne cura affatto.