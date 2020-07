Con la pubblicazione dei Palinsesti Rai è arrivata anche la tanto attesa notizia del ritorno di Paola Perego sul piccolo schermo, lo show si chiama Ascoltami.

Paola Perego torna in Rai alla conduzione del suo nuovo programma, Ascoltami. La notizia è ormai ufficiale: dal 31 ottobre prossimo alle 14.40 su Rai 2 la Perego tornerà nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo, con un nuovo programma tutto suo dedicato al rapporto tra nonni e nipoti: “Ascoltami“.

Paola Perego, ritorno in Rai per l’ex conduttrice de “La Talpa”

La Perego torna in Rai. Molti i rumors mossi sulla notizia nelle settimane precedenti oggi finalmente è arrivata la conferma. Un ritorno questo molto atteso dai fan della conduttrice che chiedevano a gran voce il suo rientro in Tv. La stessa ha rilasciato di recente una confessione molto dolorosa sul suo passato riguardante la sua salute.

“Ero giovanissima, non si conoscevano ancora le origini degli attacchi di panico“

Nell’annunciare il suo ritorno in tv, la conduttrice, durante un intervista per il settimanale Voi, ha anche dichiarato: “Ero giovanissima. Non si conoscevano ancora le origini degli attacchi di panico. Non a caso la prima diagnosi fu: esaurimento nervoso. Significava tutto e niente“. La sua malattia ed il percorso affrontato per combatterla viene raccontato dalla diretta interessata nel suo libro: “Dietro le quinte delle mie paure“.