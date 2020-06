Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 5? Continuano le indiscrezioni

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 5? Nell’attesa dell’inizio del reality, fioccano le indiscrezioni sul nome del secondo opinionista.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del reality di Signorini, ma è ancora vacante un posto da opinionista. Questo potrebbe essere occupato da Loredana Lecciso, la vedremo al Grande Fratello Vip 5?

Mentre si attendono le conferme dei concorrenti, sale sempre più l’ansia per conoscere il nome del secondo opinionista del reality accanto al confermatissimo Pupo. Di nomi ne sono stati fatti tanti, ma, pochissime ore fa, si è arrivati al nome della showgirl Loredana Lecciso.

Grande Fratello Vip 5, Loredana Lecciso opinionista al GF VIP

Dopo la circolazione della voce sulla showgirl compagna di Al Bano come opinionista del Grande Fratello Vip 5, a trattare l’argomento è stato proprio il noto giornalista nonchè marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. Nella sua consueta rubrica sul settimanale Nuovo, Costanzo, a riguardo, ha ricevuto una e-mail di una lettrice del giornale, nella quale la stessa dichiarava: “In Tv ha sempre espresso opinioni di buon senso. Magari è la volta buona che si stacchi dalla ‘telenovela’ con Al Bano e Romina Power”.

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 5? Nell’attesa dell’inizio del reality, fioccano le indiscrezioni sul nome del secondo opinionista.

Maurizio Costanzo dice la sua su Loredana Lecciso

Costanzo ha poi voluto dire la sua sulla possibilità di vedere Loredana Lecciso nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Pupo. Il giornalista ha dichiarato: “Per il suo stile mai sopra le righe sono convinto che l’ex soubrette pugliese potrebbe davvero stupirci. In coppia con lui ne farà vedere delle belle. Se lui la corteggerà con ironia, come faceva con la Nara, potremmo anche assistere a qualche incursione di gelosia di Al Bano”. Conclude poi:” Attendo di vedere come se la caverà e di darle un bel voto dopo la prima puntata del GF Vip 5“. Dopo le indiscrezioni su Giulia De Lellis e Sabrina Ferilli, sarà davvero la Lecciso il secondo opinionista del Grande Fratello Vip?