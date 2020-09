GF Vip news, Flavia Vento scoppia in lacrime: Matilde Brandi la consola

GF Vip news, Flavia Vento sconsolata scoppia a piangere: la causa sono i suoi amori

GF Vip news. La showgirl, attrice ed ex modella romana, Flavia Vento ripensa agli affetti che ha lasciato a casa per entrare al GF VIP 5. E’ successo oggi pomeriggio, non più tardi di un ora fa. I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sono in giardino quando la Vento affranta scoppia a piangere a dirotto lasciando di stucco i coinquilini intenti a godersi il sole settembrino romano.

Flavia Vento dopo il canto delle sirene è disperata, le lacrime scendono a più non posso. Matilde Brandi abbraccia la showgirl romana e cerca di farla sorridere, la Vento: “Non sto piangendo sento che Larry mi vuole”, Matilde Brandi: “Pensa alle mie figlie come sono felici che sono via…”.

GF Vip news, Flavia Vento scoppia in un pianto inconsolabile

GF Vip news. La showgirl romana sembra essere inconsolabile e confessa a Matilde: “Non li ho mai lasciati… hanno bisogno di me… a mia mamma non importa nulla. Li porto al parco tutti i giorni. Stanotte ho sentito come un richiamo”, in lacrime Flavia Vento sbotta chiede scusa ai suoi inquilini.

Subito dopo i lacrimoni Flavia Vento cerca disperatamente un accendino per fumare una sigaretta e in giardino chiede ai concorrenti di aiutarla ad accendere una sigaretta, chiede a Fausto Leali se fuma, la risposta è che ha smesso di fumare. La Vento ancora cerca un accendino… I suoi 7 cani stanno bene e sono stati affidati ad un dogsitter di sua conoscenza…