Fan in trepidazione per il secondo appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip 5 previsto per questa sera, venerdì 18 settembre

Ne sono successe di cose fra le mura della casa più spiata d’Italia in appenda poco più di 72 ore. Abbandoni, litigate, nudi e forse anche una squalifica. Un’edizione del Grande Fratello Vip davvero turbolenta. Diretta per la seconda volta da Alfonso Signorini. Stesera in previsione del secondo appuntamento anche l’entrata al reality dei restanti vip facenti parte del cast: “Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Paolo Brosio e Fulvio Abbate, Myriam Catania, Francesco Oppini, Francesca Pepe, Denis Dosio ed il “concorrente doppio” composto da Maria Teresa Ruta e dalla figlia Guenda Goria.

GFVIP5: Pierpaolo Petrelli fa un annuncio clamoroso: “Salutate il conte Pierpaolo De Blanck!”

Grande Fratello Vip: Proposta di matrimonio per la contessina De Blanck?

Momenti di ilarità all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il modello lucano Pierpaolo Petrelli annuncia: “Salutate il conte Pier Paolo De Blanck! sorprendendo tutti i presenti. Tra i sorrisi e lo stupore Matilde Brandi coglie al volo l’occasione e rende ufficiale la dichiarazione scrivendo una lettera: “Carissima Giada ho avuto già il piacere di conoscere tua madre e mi ha lasciato in eredità una scatola di tonno. Prepara già una stanza e aumenta la servitù..“. La lettera alla contessina Giada continua e nel suo contesto si fa anche accenno ai piccoli De Blanckini; ed è proprio in questo momento che la nello sguardo e sul volto della “turbolenta” contessa Patrizia De Blanck appare un sorriso accompagnato forse dal desiderio di diventare nonna!!!!