‘Gf Vip’ Antonella in lacrime confessa a Carolina: ‘Con Edoardo ho chiuso’

‘Grande Fratello Vip’ Antonella in lacrime si confessa a Carolina

Antonella è incavolata nera non solo per le parole di Sonia Bruganelli ad Edoardo: ‘Edo, fidati, sei forte anche da solo.’ Antonella Fiordelisi prima della puntata riceve una sentenza di Edoardo.

La tripla strategia di Antonella

La Strategia: PROVOCATRICE. Questa strategia dove la porterà? Facciamo un passo indietro. In zona cucina, il 27 ottobre, Antonella provoca Edoardo e gli chiede se le avrebbe fatto conoscere la mamma, Edoardo replica piccato: ‘Se sarai la mia fidanzata. Mica porto ogni ragazza che conosco a mia madre.’

Da qui nascono tutti i malumori, i diverbi e le problematiche causate da lei provocando Antonino, d’accordo con Edoardo, ovviamente per eliminarlo. Attenzione, ecco la tripla strategia di Antonella. In questo frangente Antonella ha deglutito amaro.

Punto 1, Antonella ed Edoardo stanno cercando di eliminare Antonino. Punto 2, la Fiordelisi si professa 1/2 fidanzata di Edo. Punto 3, Antonella vuole arrivare in fondo al reality show da sola. Da qui l’escandescenza di Antonella per parole di Sonia Bruganelli. Adesso che Antonella è stata scoperta è costretta a cambiare strategia.

Prima vediamo la confessione in lacrime di Antonella a Carolina Marconi. Poi vediamo cosa è successo la notte tra il 29 e il 30 ottobre.

Alla fine della puntata del 27 ottobre, in zona cucina, Carolina prende per mano Antonella Fiordelisi e vanno in camera.

Carolina le spiega che Edoardo è preso e non sopporta le sue provocazioni. Andiamo a vedere cosa ha confidato a Carolina il 27 ottobre alle 01:50 e cosa è successo successivamente, ovvero, il 30 ottobre.

Carolina dice ad Antonella: ‘Come faceva a difenderti. Hai visto come ha reagito al video? Edoardo è incazzato nero. E’ stato molto signore, gli usciva il fumo. Pensa come sta lui che vede le tue provocazioni, mettiti nei suoi panni un attimo, pensaci. E’ stato molto signore.’

‘Gf Vip’ Antonella lacrime da coccodrillo

Antonella replica a Carolina: ‘MI DOVEVA DIFENDERE – si riferisce alle parole di Sonia – Ho visto tanti ragazzi piangere per me. Tutti dicevano Antonella è una stronza! Un altro innamorato pazzo di me, metteva un sacco di messaggi su IG, vuoi sapere come è andata a finire la cosa? Che lui ha fatto le corna a me! Per farti capire, che qua, l’apparenza inganna. Io c’ho un carattere particolare, ma ti posso assicurare, che io quando sono fidanzata, sono la persona più seria al mondo. La questione del carattere, è quello che hai visto, non faccio più di questo.’

Antonella: ‘Io con Edoardo ho chiuso definitivamente.’

Carolina le dice: ‘Si però lui è coinvolto sentimentalmente. Lui in quel momento – si riferisce al video – aveva il fumo agli occhi. Era nervosissimo! Anche se non piange e NON FA VEDERE CHE STA MALE, lui è incazzatissimo. Ognuno c’ha il suo tempo. Lascia stare.’

Antonella avvelenata replica FACENDO RIFERIMENTO alle parole di Sonia: ‘Adesso accontento lui e accontento tutti. Se dicono che lui va bene da solo, io qui spiritata, Ho visto ragazzi piangere per me guarda. Io con Edoardo ho chiuso definitivamente, basta. Così stanno nene tutti.’

30 ottobre zona giardino

Il bacio

Antonella Fiordelisi bacia Edoardo Donnamaria, dopo aver confessato in lacrime a Carolina Marconi che lo avrebbe chiuso la storia.

