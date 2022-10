‘Grande Fratello Vip’ Edoardo Donnamaria bacia Antonella Fiordelisi

Il bacio: Antonella ed Edoardo

Prima vediamo la confessione non congrua di Antonella a Carolina Marconi, non appena finita la puntata del 27 ottobre.

Alla fine della puntata del 27 ottobre, in zona cucina, Carolina prende per mano Antonella Fiordelisi e vanno in camera.

Carolina spiega ad Antonella che Edoardo è preso e non sopporta le sue provocazioni. Andiamo a vedere cosa ha confidato a Carolina il 27 ottobre alle 01:50 e cosa è successo successivamente, ovvero, il 30 ottobre, questa notte.

Antonella: ‘Io con Edoardo ho chiuso definitivamente.’

Carolina le dice: ‘Si però lui è coinvolto sentimentalmente. Lui in quel momento – si riferisce al video – aveva il fumo agli occhi. Era nervosissimo! Anche se non piange e NON FA VEDERE CHE STA MALE, lui è incazzatissimo. Ognuno c’ha il suo tempo. Lascia stare.’

Antonella avvelenata replica FACENDO RIFERIMENTO alle parole di Sonia: ‘Adesso accontento lui e accontento tutti. Se dicono che lui va bene da solo, io qui spiritata, Ho visto ragazzi piangere per me guarda. Io con Edoardo ho chiuso definitivamente, basta. Così stanno bene tutti.’

‘Grande Fratello Vip’ Edoardo bacia Antonella

Dopo le litigate degli ultimi giorni, Edoardo e Antonella si scambiano baci in giardino. Attenzione. Edoardo è ignaro della confidenza che Antonella ha fatto a Carolina: ‘Con Edoardo ho chiuso.’ Edoardo e Antonella stanno insieme, o sono una 1/2 verità? Verrà fuori la incongruenza strategica di Antonella?

Antonella è presa da Donnamaria? Come reagirà Edo se gli sarà mostrato il video confessione di Antonella? Cosa succederà nella puntata di domani sera del ‘Grande Fratello Vip’?

