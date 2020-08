Ancora indiscrezioni: Giovanni Terzi nel cast del Grande Fratello Vip, in programmazione per il prossimo 14 settembre 2020?

Giovanni Terzi al Grande Fratello Vip? Fan in trepidazione sempre di più per il prossimo inizio, ormai imminente, della prossima edizione del reality più spiato d’Italia, prevista per il 14 settembre. Alfonso Signorini, al comando per il secondo anno consecutivo, non ha ancora rivelato i concorrenti di questa edizione. Fra gli opinionisti abbiamo la conferma di Pupo, sempre per il secondo anno consecutivo, mentre per quanto riguarda il secondo nome vige ancora l’alone del mistero.

Grande Fratello Vip: il compagno di Simona Ventura nel cast?

Continuano i preparativi per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Cresce l’ansia fra i fan per conoscere i nomi dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia a Cinecittà. Molti i nomi dei personaggi Vip che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, ancora tutti da confermare: “Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Nina Moric, Gabriel Garko e Alberto Veronesi“. A quest’ultimi si aggiungerebbe anche il nome dell’attuale compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi. Se la sua partecipazione si concretizzasse sarebbe davvero un colpo da maestro per Alfonso Signorini!