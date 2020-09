GFVIP news, Dayane Mello, dichiarazione d'amore a Mario Balotelli,

La modella brasiliana Dayane Mello rivela ad Enock di essere ancora innamorata del fratello, Mario Balotelli

GFVIP news. I coinquilini del Grande Fratello Vip sono in giardino e si scambiano opinioni in merito al percorso che stanno affrontando nella Casa del GF mentre Dayane ed Enock Barwuah parlano del passato… l’argomento? E’ Mario Balotelli Barwuah. Dayane Mello e Enock parlano del fratello Mario.

La modella brasiliana ricorda quando appena arrivata in Italia, ha iniziato una breve conoscenza (relazione) con Mario. Poi qualcosa andò storto. Oggi Dayane torna sui suoi passi, e rivela a tutta Italia il sentimento per il calciatore del Brescia Calcio. Come andrà a finire!?

GFVIP news | Dayane Mello su Balotelli: “C’è sentimento, Mario è una persona speciale.”

GFVIP news| Dayane Mello dichiarazione d’amore per Mario Balotelli

GFVIP news. Gli inquilini del GFVIP ascoltano la loro conversazione, quando Dayane Mello rivela che per Balotelli: “C’è sentimento, Mario è una persona speciale. Quando lo vedo il mio cuore batte forte”. Gli Inquilini presenti e il fratello Enock, rimangono sorpresi dalla dichiarazione d’amore di Dayane, che ovviamente, nessuno si aspettava.

Una vera e propria dichiarazione d’amore a Mario Balotelli, non tarda ad arrivare la risposta dell’inquilina Matilde Brandi, che accentua il sentimento della modella verso il calciatore: “Ma questa è una bella dichiarazione!”.

Dayane Mello “L’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”

GFVIP news. Dayane Mello sembra sembrava essere sincera e ha mostrato anche un certo imbarazzo mentre spiegava cosa era successo tra i 2. Enock in parte interessato, ascolta in silenzio il punto di vista della modella: “Malgrado il sentimento non siamo riusciti a stare insieme… lui è testardo, anche io. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”.

Balotelli prenderà in considerazione loa dichiarazione d’amore di Dayane?

GFVIP news. Aspettiamo news in tal senso da Mario Balotelli, dopo la bella dichiarazione d’amore della modella brasiliana, che dopo ben 11 anni, spera in un riavvicinamento per coronare le sue aspettative, risponderà Mario alla richiesta di Dayane?