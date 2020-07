La lunga crisi che ha causato ad Asia Argento gravi difficoltà economiche è finita. La star dice grazie ai programmi di Barbara D’Urso

Asia Argento non ha vissuto un periodo roseo: una delle sue ultime difficoltà è stata la perdita del suo compagno, trovato morto suicida. Ma non è tutto. Quello che molti non sanno e che la figlia del regista di horror ha attraversato una grave crisi economica.

“Ho pensato di vendere la casa”

L’attrice Asia Argento, recentemente intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha confessato: “ho pensato di vendere la casa su cui pago il mutuo“. Le sue difficoltà economiche sono state causate da uno sfortunato periodo televisivo. Prima il caso Jimmy Bennet, che la accusò di molestie sessuali provocando l’allontanamento dell’attrice dalla giuria di X Factor. Segue poi la frattura del ginocchio durante il reality Pechino Express a cui partecipò come concorrente in coppia con Vera Gemma.

Crisi superata grazie a Barbara D’Urso

L’accusa di molestie sessuali, che secondo il web sarebbe costata ad Asia Argento qucosa come 380mila dollari, la mandò in serie difficoltà economiche. Inoltre compromise la sua carriera. A detta della Argento, a superare la crisi finanziaria e a non perdere la casa contribuirono le ospitate ai programmi di Barbara D’Urso. “Devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti sarei stata finita. Sono stata costretta a rimetterci la faccia”. Tutto bene quel che finisce bene, chissà se non vedremo l’attrice di nuovo impegnata in qualche progetto cinematografico o televisivo.