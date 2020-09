Flavia Vento abbandona la casa dopo meno di 24 ore di permanenza. Cecilia Capriotti sostituirà la showgirl al Grande Fratello Vip 5?

Cecilia Capriotti entrerà al Grande Fratello Vip 5? L’abbandono improvviso e inaspettato di Flavia Vento uscita dopo meno di 24 ore dalla casa del Grande Fratello, i gossip parlano molto di una possibile sostituta. Tanti i rumors in questo momento sia sull’uscita della Vento, la quale ha poi ammesso di essersi pentita, sia sull’attrice come possibile sostituta. Stasera nuova puntata del reality, che solo per questa edizione prevede due appuntamenti settimanali, dove entreranno i restanti Vip facenti parte del cast. E se tra di loro ci fosse anche una sostituta della Vento?

GFVIP5: Stasera oltre ai Vip prescelti anche Cecilia Capriotti varcherà la soglia della famigerata porta rossa in sostituzione della Vento?

Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 5 al posto di Flavia Vento?

Molti i nomi fatti dai rumors in questi giorni sui possibili sostituti della Vento all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A farsi strada fra i tanti quello di Cecilia Capriotti. Sembrerebbe infatti che la showgirl non sia stata accettata durante il primo provino effettuato ma nella città meneghina la voce sul suo ingresso in casa diventa sempre più forte. E se l’attrice facesse in suo ingresso proprio stasera assieme agli altri vip attesi? A tal proposito il settimanale Oggi rende noto che pochi giorni fa la showgirl ha avuto una lunga chiacchierata (provino) con la redazione del reality. L’attrice entrerà davvero nella casa del GF?