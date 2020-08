Carlo Conti diventa un cartone animato, si chiamerà Gatto Carlo e sarà un nuovo personaggio della serie TV animata 44 gatti

Tutti pazzi per Carlo Conti! Anche i bambini! Infatti, a divertire il piccolo pubblico arriva subito Gatto Carlo, il nuovo personaggio del cartone animato di Rai YoYo, 44 gatti. A dare l’annuncio è stato lo stesso presentatore durante un’intervista. Il conduttore era già stato trasformato in cartone animato: era stato trasformato in un papero che presentava un’edizione “topolinesca” del Festival di Sanremo in un numero del celebre fumetto Disney. Ma qual è la storia di Gatto Carlo?

“l’idea è di mio figlio”

Il ccelebre presentatore toscano ha dichiarato che l’idea di Gatto Carlo è stata del figlio Matteo, appassionatissimo di questa serie. “Matteo, il mio bambino, ha pensato che alla band di gatti protagonisti, i Buffy cats, mancasse un presentatore. Quindi ho fatto la mia proposta all’Antoniano e a Raimbow, produttori della serie in collaborazione con Rai Ragazzi”. Gatto Carlo sarà doppiato dallo stesso presentatore, il quale afferma che già gli somiglia tantissimo, ma ci sono anche svariate differenze, vediamo quali sono.

Gatto Carlo: il nuovo personaggio dei cartoni ispirato a Carlo Conti

Carlo e il gatto…

Gatto Carlo, nonostante sia un felino, assomiglia tantissimo al suo originale: è di carnagione scura “quasi agostana”, lo definisce Conti. Inoltre porta occhiali squadrati, smoking e sfoggia il suo stesso sorriso smagliante. Immancabile il portablocco e il microfono. Ma c’è una differenza: il Gatto è più timido di Carlo Conti. “Appena sente la parola palco di emoziona e gli viene il singhiozzo. Mi piace perché in 44 Gatti c’è sempre un lato educativo: qui il messaggio è che non devi avere paura di niente, che è la testa che conta, che la forza di volontà ti fa superare gli ostacoli”. Felice per questa nuova avventura, Carlo Conti si prepara anche per la nuova stagione di Tale E Quale Show.