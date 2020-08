Pirlo elabora la nuova juventus: in attacco preferisce la punta bosniaca della Roma: l’argentino alla porta?

Trasferimenti 2020/2021 Quale sarà il nuovo schieramento della squadra? Pirlo cerca un nuovo centravanti in grado di prendere il posto di Gonzalo Higuain, messo sul mercato 2020/2021. L’argentino classe 1987 ha ancora un anno di contratto (scadenza giugno 2021) e guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione. Tra i possibili sostituti nedl calciomercato ci sarebbe la punta della Roma Edin Dzeko.

Calciomercato Juventus: Chi è Edin Dzeko?

Trasferimenti 2020/2021: Chi è Edin Dzeko attaccate della Roma (classe 1986). Il bosniaco ha un anno in più rispetto all’argentino Higuain, ma un anno in meno di contratto (scadenza a giugno 2022) e percepisce un ingaggio da 5 milioni più 1 di bonus.

Trasferimenti 2020/2021 Pirlo vuole Dzeko, Conte spera

Trasferimenti 2020/2021: nell’ultimo campionato di Serie A, Dzeko ha segnato il doppio del Pipita Higuain: 16 i gol realizzati dal bosniaco a 8, anche grazie ai mille minuti giocati in più. Stesso discorso per gli assist (7-4), il bosniaco Dzeko primeggia anche su palle respinte, palle difese e falli subiti. Invece Higuain risulta essere poco più preciso nei passaggi.

Calciomercato Juventus: la Roma sacrifica Dzeko se arriva Milik al fine di indebolire il reparto offensivo giallorosso?

Trasferimenti 2020/2021: La a.s. Roma sacrifica Dzeko se arriva Milik ma alla fine indebolirà il reparto d’attacco. A quanto pare La Roma potrebbe sacrificare Dzeko, specialmente nel caso dovesse prendere Milik dal Napoli in cambio di Under più una contropartita economica intorno ai 9/10mln di euro. Questa sarebbe la richiesta del Napoli.

Ovviamente la Juve dovrà fare i conti con l’Inter di Conte, che lo voleva insieme a Lukaku già la scorsa estate.