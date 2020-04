Domenica In ospiti puntata 12 aprile 2020: Mara Venier a Pasqua 2020 entra nelle case degli italiani

La 30a puntata di “Domenica In”, in onda domenica 12 aprile dalle 14 su Rai1, anche nel giorno di Pasqua 2020 sarà trasmessa in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con la conduzione di Mara Venier. Gli ospiti di Mara Venier oggi 12 aprile, puntata speciale di Pasqua 2020.

Andiamo a vedere gli ospiti di oggi pomeriggio: Ricky Memphis, Gina Lollobrigida, Francesco Renga, Katia Ricciarelli, Daniele Liotti, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Mika, Rocio Munoz Morales, Donatella Rettore, Michel Vittoria Brambilla, Alfio Bonanno in collegamento da New York ed Erns Knam in in collegamento da Alassio.