Per l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Alex del Piero è stata necessaria l’ospedalizzazione le ultime notizie sulle condizioni di salute

Notizie ultima ora – Alex Del Piero, noto per aver contribuito a segnare la storia del calcio italiano, è ricoverato in ospedale a Los Angeles. L’ex calciatore ha trascorso gran parte della sua carriera nella sua amata Juventus ed è stato attaccante della Nazionale Italiana quando, nel 2006, la nostra squadra vinse per l’ultima volta i Mondiali di Calcio. Dopo anni di carriera brillante a base di goal, Alex Del Piero lascia per sempre la sua squadra, ma continua a farsi vedere in TV.

L’ex calciatore, infatti, è il simpaticissimo testimonial di Uliveto e Rocchetta in compagnia del suo fedele cardellino. Tuttavia, oggi giunge la notizia che Alex Del Piero si trova ricoverato in ospedale e tutti si chiedono perchè e se guarirà.

La degenza di Alex Del Piero a Los Angeles

Alex Del Piero ricoverato in ospedale a Los Angeles

Con un post di Instagram, lo stesso Alex Del Piero annuncia che si trovava a Los Angeles quando è stato ricoverato in ospedale. Sui social scatta il panico, cosa è successo all’ex calciatore? Lui stesso rassicura subito i suoi fan così: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male“. Fortunatamente, nulla di grave per Alex, si tratta infatti di una colica renale.

Le ultime notizie: non si tratta di Coronavirus

Notizie ultima ora -Tutto ciò è rassicurante, non si tratta infatti di Coronavirus o qualcosa di più grave. Eppure, non è stato specificato se sarà necessario intervenire chirurgicamente e quanto sarà lunga la degenza di Alex Del Piero in ospedale. Tutti sperano che il famoso centravanti sia in buone mani e non manca la solidarietà dei suoi fan juventini e non.

“Mangiati un altro panino americano e altro che colica!”

Notizie ultima ora – In particolar modo fa sorridere il commento di un dei suoi follower: “Devi bere tanta acqua Uliveto per fare tanta plin plin!”. Un altro utente invece attribuisce la causa della colica renale alla cucina particolarmente pesante degli americani con parecchia ironia: “Mangiati un altro panino americano e altro che colica!”.

Sicuramenete la simpatia dei follower gli sarà di aiuto per alleggerire il dolore, giacché per il momento non si possa fare altro. Per conoscere l’evolversi delle condizioni di salute di Del Piero non resta che aspettare altri aggiornamenti.