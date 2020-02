L’Assedio ospiti anticipazioni della nuova puntata di stasera in tv: Elettra Lamborghini e Bugo, reduci dal Festival di Sanremo, ospiti stasera da Daria Bignardi sul Nove. L’Assedio: Nella nuova puntata de L’Assedio di Daria Bignardi, in onda oggi mercoledì 19 febbraio in prima serata sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), sarà ospite in studio, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano. Inoltre, il virologo star dei social Roberto Burioni, il cantautore Bugo, la cantante e performer Elettra Lamborghini. Partecipa alla puntata Luca Bottura.

L’Assedio, ospiti e anticipazioni di stasera in tv sul Nove

L’assedio anticipazioni di oggi: Infine, la storia di Stefano Ferri, imprenditore milanese crossdresser che da diversi anni indossa solo abiti femminili pur restando uomo. “L’Assedio” è visibile in live streaming gratuito su DPLAY o su App Store o Google Play. Il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

“L’Assedio” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi: Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Produttore Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini. Chief Operating OfficerITV Movie Patrizia Sartori.