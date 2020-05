Oggi Rosario Fiorello compie 60 anni: una vita vissuta al cento per cento

Oggi è il compleanno di Fiorello che compie 60 anni – Il 16 maggio 1960 è nato Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello o Fiore. Gli fanno gli auguri per il sessantesimo compleanno (60 anni) le persone più importanti della sua vita, la moglie Susanna, le figlie Angelica e Olivia.

Non mancano gli auguri dei suoi fratelli l’attore Beppe Fiorello, la scrittrice Catena e di Anna. Non mancano gli auguri del fanclub rosario_Fiorello: Buon compleanno Fiorello!!!

Fiorello compleanno in famiglia per lo showman

Buon compleanno! Fiorello compie 60 anni auguri al mattatore della tv

Oggi 16 maggio 2020 grande festa per Fiorello che compie 60 anni. E’ tra i pochi che può essere considerato un artista a 360° grazie al suo talento come comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e attore. Come egli stesso afferma, non è approdato al mondo dello spettacolo né subito, né facilmente.

Ha svolto tutti i lavori che avrebbe svolto un giovane ragazzo degli anni ’80: ha venduto lattuga con l’Ape, ha fatto il muratore, l’idraulico, il falegname e il centralinista per le pompe funebri. Una cosa di cui non si vanta, ma che ribadisce spesso, sono le sue quattro bocciature al liceo scientifico. Insomma, Fiorello si è trasformato da ragazzo di paese a mattatore TV compiendo una serie di passi che lo portarono pian piano al successo.

L’esperienza del villaggio turistico

Fiorello ha iniziato la sua carriera presso i villaggi Valtur in Sicilia. Ma le sue mansioni non avevano nulla a che vedere con lo spettacolo: è stato facchino di cucina, aiuto cuoco e barman. La svolta arriva quando, a fine turno, improvvisando al microfono Moonlight Serenade di Glenn Miller, gli fu offerto il ruolo di deejay.

Da qui comincia la carriera di Fiorello come animatore turistico. Dopo essere stato capo-animatore in Costa D’Avorio si spostò in Tunisia, lì ebbe modo di conoscere Lorenzo Jovanotti, con cui instaurò una grande amicizia che tutt’ora conserva.

Fiorello venne bocciato da Pippo Baudo: “Una toppata gigantesca”

Nel 1986 Gino Landi nota Fiorello nel villaggio di Ostuni e lo propone a Pippo Baudo che gli fece fare un provino a Roma per il suo programma Fantastico: dopo averlo intrattenuto per quasi un’ora, venne “bocciato” proprio da Baudo con la motivazione “Sei bravo, ma sei lungo.” Lo stesso Pippo Baudo in seguito raccontò: “Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti ho preso una toppata gigantesca“.

Ma Fiorello non si da affatto per vinto, infatti, dopo aver incontrato Caludio Cecchetto, approdò a Radio Deejay. Qui, dal 1988 condusse Viva Radio Deejay insieme alla sua futura spalla Marco Baldini. Successivamente condusse Deejay Television su Italia 1, nel frattempo si scopre la sua grande amicizia con Mike Bongiorno .

Il successo televisivo: Karaoke e Stasera Pago Io con le iconiche imitazioni

Nel 1992 Fiorello lancia la famosissima trasmissione Karaoke. Ma quello che molti non sanno è che rischiò di essere annullata a causa dei bassissimi ascolti della prima puntata. Tuttavia, il programma che rese iconico il codino di Fiorello raggiunse ben presto oltre il 25% di share e proseguì fino al 1995.

Fiorello negli anni 90, il suo debutto nello show Karaoke su Italia 1

Ma la vera svolta arrivò nel 2001, con il successo clamoroso del varietà del sabato sera di Rai 1, Stasera Pago Io. Il varietà andò avanti per tre stagioni, nel 2001, nel 2002 e nel 2004. Questa esperienza televisiva consacrò Fiorello all’indiscussa e longeva carriera di mattatore televisivo che si protrae fino ad oggi, soprattutto grazie alle sue imitazioni rimaste celebri tutt’ora.

Tra queste, il politico Ignazio La Russa, il conduttore per bambini Giovanni Mucciaccia ed il gobbo di Notre-Dame. Ogni sua imitazione di questi personaggi riusciva ad essere estremamente comica ma estremamente educata allo stesso tempo. Questa qualità rimase attribuibile solo a Fiorello.

Buon compleanno al mattatore della tv Fiorello che compie 60 anni auguri

La pausa televisiva…poi Sanremo e…l’addio alle scene?

Dopo una breve pausa televisiva che compensò con Viva Radio 2 ed il progetto social Edicola Fiore, Fiorello torna maestosamente su Rai 1 con Il più Grande Spettacolo dopo il Week End, nel 2011. Successivamente prosegue con Viva Ray Play, fino ad approdare al 70° Festival di Sanremo in coppia con Amadeus.

Ma, stando ad un’indiscrezione che lui stesso si lascia scappare, è probabile che Fiorello sceglierà il Palco dell’Ariston per dire addio alle scene. Ma oggi non è giornata per le brutte notizie, nel giorno dei suoi 60 anni è solo il caso di augurare al grande showman tutta la felicità e i migliori successi. Auguri al mattatore della tv italiana oggi compie 60 anni.