Rita Rusic compie 60 anni, un compleanno di provocazioni per la bella produttrice

Rita Rusic compleanno 2020 – Il modello Andrea Denver, compie 29 anni e festeggia il compleanno su Instagram insieme ai suoi follower. La Rusic vuole sbalordire e decide di pubblicare un video che incata. Addio alla torta e alle candeline. La ex GGFVIP 4 scrive: “Happy Birthday! Rita Rusic: “La Vita comincia a 60 anni, sessant’anni e non dimostrarli!!!!!” Non esiste frase più calzante per la Rusic che oggi festeggia i 60 anni.

Rita inizia la sua carriera nel 1982 nel film “Attila Flagello di Dio” dove conosce Vittorio Cecchi Gori. Rita e Vittorio si conoscono, si innamorano e poco dopo si sposano. Restano insieme per più di 18 anni dalla loro unione nascono due figli, Vittoria e Mario Cecchi Gori. La Rusic inizia a festeggiare il suo compleanno con qualche giorno di anticipo. ieri a Pomeriggio 5 ma senza spegnere le candeline!!!

I 60 anni Rita fanno impazzire i follower

Buon compleanno a Rita Rusic l’ex GFVIP 4 compie 60 anni

Rita Rusic non spegne le candeline e si racconta così al magazine Chi: “Questo orribile 6 davanti è la fine, Comunque a questo numero che non voglio pronunciare ci sono arrivata ma non piano…A 15 anni sono uscita di casa, a 20 conosco Vittorio Cecchi Gori… a 22 mi sposo e divento subito grande”.

Rita Rusic a 60 anni, un fisico mozzafiato da far invidia a ventenni e in più ha l’animo di una ragazzina. In occasione del suo compleanno la Rusic posta il video dove sorridente come sempre si sbottona. Il web impazzisce. Molti i commenti sul post: “Quanti anni hai ??? 30!???” e “Pazzescaaaaaaa!”, c’è anche chi si spinge oltre e scrive:” Ti vedo pronta per p……o Italia”

Rita Rusic ospite a Pomeriggio Cinque alla vigilia del suo compleanno

Gossip Tv – “La vita comincia adesso, a 60 anni” così la Rusic inizia il collegamento con Barbara D’Urso. In onore del suo compleanno, la redazione di Pomeriggio 5 le prepara una clip. Nella clip mostra una Rusic più bella e sensuale che mai, e ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Dagli esordi ad oggi, una carriera in ascesa ma come racconta la stessa Rusic con tanti sacrifici.