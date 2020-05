Dopo la conferma di Vanessa Incontrada ad «Amici Speciali» si aggiungo al cast Alessandra Celentano e Anna Pettinelli.

«Amici Speciali» è pronto a partire, benché non si sappia ancora la data precisa, c’è molto fermento ed ansia negli spettatori ma anche nel cast. Continuano ad arrivare le conferme, sulle presenze del cast di Amici Speciali, abbiamo già avuto la riconferma della super solare Vanessa Incontrada, della talentuosa Alessandra Celentano, ma ecco che all’orizzonte si fa strada un’altro nome, volto già conosciuto nel programma, Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli dopo Temptation Island è approdata nel programma la scorsa edizione di Amici, ricopriva il ruolo di insegnante, molto severa e a volte affettuosa, quasi una mamma. Nella nuova, versione di Amici con tutti big in gara, Maria De Filippi ha deciso di affidarle un nuovo ruolo.

Amici Speciali, anticipazioni e novità sui ruoli

Amici Speciali

La novità – Tutti conosciamo Anna Pettinelli come speaker RDS, ed è questa la novità, le è stato questo il ruolo nel programma di Maria De Filippi. Oltre a lei saranno presenti: Radio Italia con Daniela Cappelletti e RTL 102.5 con Federica Gentile. Perché si sa, per un cantante, il passaggio in radio è ossigeno puro.

Cast, Irama: “Ci siamo quasi”, Giordana Angi: “Sto per tornare”

L’ansia per la ripartenza del programma si fa sentire, il cast è pronto, molte le indiscrezioni su un eventuale data, la data resta un rebus. I fan sono sempre li a controllare i profili social, e non sono sfuggiti i post di alcuni big, che fanno presagire un’imminente partenza.

Irama: “Ci siamo quasi”, Giordana Angi: “Sto per tornare”. Javier Rojas, ha condiviso l’emozione delle prove in scuola con i suoi fan, e Gaia Gozzi e Alberto Urso hanno provato nella scuola senza mai fermarsi. E’ tutto pronto, non ci resta che aspettare l’inizio di Amici Speciali.