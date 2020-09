La Juve con Suarez non si farà trovare impreparata. Dzeko passerà all’Inter?

Suarez approda alla Juve, che strada facendo aveva prima bloccato Arek Milik, ha definito l’accordo con Edin Dzeko (e la Roma) in questi giorni per poi riuscire a ridurre sensibilmente la distanza tra domanda e offerta con l’entourage di Luis Suarez. Tuttavia nessuno dei due può però essere già considerato un giocatore della Juve.

Suarez e Dzeko, quali saranno le loro sorti? Staremo a vedere!

La Juve e i nuovi calciatori: nessuno può essere considerato parte della squadra?

Juve ferma, bloccata. Come mai? Sebbene il mercato sia ufficialmente appena iniziato Pirlo ha fretta, di avere il suo centravanti e ancor prima di sapere chi sarà.I bianconeri devono aspettare. La situazione che si sbloccherà prima, sarà quella che porterà all’erede di Gonzalo Higuain.

L’accordo che sembrava raggiunto tra i giallorossi e il Napoli,non è stato di fatto raggiunto. Un’arma a doppio taglio quella in mano ad Aurelio De Laurentiis, che così complica i piani della Juve ma allo stesso tempo rischia grosso di doversi tenere Milik senza cavarne un euro nel caso in poi Dzeko restasse alla Roma, per quanto sullo sfondo rimanga l’Inter a godersi lo show.Riepilogando, la Juve ha Dzeko in pugno, Suarez quasi.