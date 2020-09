Ecco i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, la trepidazione fra i fan diventa sempre più forte. Finalmente pubblicato il cast ufficiale

Svelati i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 . Ci siamo! Mancano poco più di dieci giorni alla prima serata e già sui social e nel web si vede crescere l’ansia. Fan e spettatori aspettano ansiosi l’arrivo di lunedì 14 settembre data di partenza del reality. E’ tutto pronto ormai e tra poco nella casa più spiata d’Italia, quella di Cinecittà, si accenderanno i riflettori e potremmo vedere i nostri amati amici Vip come non li abbiamo mai visti.

Svelato il cast ufficiale della quinta edizione del reality

A proposito di Vip e inquilini di pochi giorni fa la pubblicazione del cast ufficiale della quinta edizione del reality. A varcare la tanto temuta ma anche amata porta rossa di Cinecittà per dare vita alla quinta edizione del grande Fratello Vip, saranno le seguenti celebities: “Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Miriam Catania, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate“. Un cast scoppiettante che promette di farne vedere delle belle agli spettatori del reality.

Concorrenti Grande Fratello Vip: cast ufficiale e curiosità

Gli inquilini si preparano ad entrare nella casa

Comcorrenti eccezionali quelli scelti da Alfonso Signorini per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tutti Vippissimi nessun escluso, curiosando nei social abbiamo provato a vedere come i futuri inquilini stanno affrontando questi giorni prima dell’inizio. Elisabetta Gregoraci, reduce del gran successo ottenuto con “Battiti Live”, delizia i suoi fan postando scatti in costume. L’ultimo post, infatti, riguarda proprio una meravigliosa foto che la ritrae super sorridente e dove indossa un bellissimo costume intero.

Sempre sorridente conquista i suoi fan che attendono, come scrivono nei commenti, il suo ingresso al reality. Tutto tace sul profilo di Stefania Orlando, dove l’ex modella sempre molto presente sui social si limita a postare foto in onore della fine dell’estate. Silenzio sulla partecipazione anche sul profilo di Maria Teresa Ruta che si accinge ad entrare nella casa assieme alla figlia Goria. Non sono certe le prime quest’ultime ad affrontare il reality nel duo mamma e figlia. Vi ricordate la Mosetti insieme alla figlia Asia? Un silenzio quelli dei futuri inquilini che sembra essere scelto. Una strategia per incentivare la curiosità?