Azzolina: Le graduatorie online per i precari della scuola, sono “la cosa di cui vado più fiera“

Il Ministro Azzolina non ha fatto in tempo a pronunciare queste affermazioni che deve ricredersi:errori e strafalcioni ovunque.In queste ore, sono uscite le prime Graduatorie provinciali per le supplenze.

Si tratta di 753.750 domande presentate entro lo scorso 6 agosto, e, come denuncia la Cisl scuola su segnalazione dei docenti iscritti al sindacato, le anomalie sono frequenti e clamorose. Come si sta muovendo il ministro?

Le contraddizioni legate ai punteggi e alle cattedre

Ecco le contraddizioni di cui non Azzolina non può andare fiera. Infatti i professori ora hanno una cattedra di francese “senza aver mai studiato la disciplina”. Una giovane di 22 anni si è ritrovata con 80 punti assegnati solo per i titoli: “Sono troppi, dovrebbe avere due lauree e tre dottorati per giustificarli”, dice la segretaria Cisl Maddalena Gissi. Facebook è testimone delle Gps pazze.

L’insegnante Enrico Molinari sulla pagina “Docenti precari nelle Gps e nelle Gi” rivela: “Il punteggio è fortemente sbagliato su diverse classi di concorso. Ho denunciato la questione all’Ufficio scolastico provinciale della mia provincia scrivendo il punteggio attribuito (errato) e il punteggio corretto (calcolato da me)”.

Azzolina e le dichiarazioni di Pino Turi sulla scuola ai tempi del Covid

Pino Turi, segretario della Uil scuola: “In Campania resterà vuota quasi la metà dei posti a disposizione: oltre 2.500 posti sui 4.600 autorizzati

In Lombardia quasi duemila posti sul sostegno alle scuole medie. E il quadro si ripete con numeri diversi in Puglia, Emilia Romagna e Veneto. ” Emilia Romagna resteranno vuoti 563 posti di Italiano e 483 di Matematica nella scuola secondaria di primo grado e 619 sul sostegno al primo grado. Campania sono ancora senza titolare 414 cattedre di Italiano e 309 di Matematica nella scuola secondaria di primo grado. 139 di Matematica e Fisica nella scuola superiore. In Lombardia ci saranno quasi duemila cattedre vuote per il sostegno nella scuola media. Puglia 250 cattedre vuote di Matematica e 264 di sostegno alle scuole medie di primo grado”.