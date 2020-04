Ariana Grande: unghie al top anche durante l’emergenza Covid-19. Come fare le unghie in questo periodo di Coronavirus

Vip in quarantena – Ariana Grande unghie al top, la star a stelle e strisce lancia una nuova moda unghie 2020 dalla quarantena. Come fare le unghie in questo periodo di Coronavirus? Sembra aver risolto il problema pop star U.S.A., Ariana Grande unghie bianche finte, visto che sta trascorrendo anche la quarantena nella sua abitazione di Los Angeles. La giovane star attira l’attenzione del gossip, lanciando una nuova moda unghie 2020, durante il periodo di emergenza sanitaria che tutto il mondo sta attraversando con la pandemia da Coronavirus.

Ariana Grande

Unghie in questo periodo di Coronavirus: le unghie di Ariana Grande sempre perfette

Vip in quarantena – Ariana Grande durante questo periodo di isolamento, per restare sempre al top con le sue unghie, si è fatta spedire dalla nail artist di fiducia delle unghie press on, ovvero unghie finte autoadesive, che ha voluto mostrare alle sue fan attraverso una Instagram Stories. Anche Ariana Grande rispetta le regole e, come noi italiani, sta trascorrendo le sue giornate in casa. Purtroppo il coronavirus ha colpito tutto il mondo, non solo il nostro Paese.

La popstar è stata tra i primi personaggi Vip a sensibilizzare i suoi follower. Per intrattenere il suo pubblico ha creato una versione speciale, made in home, del suo singolo “My Everything”. In questo periodo di isolamento, i negozi che offrono servizi non essenziali sono chiusi. Tra queste categorie rientrano parrucchieri, nails artist e estetiste. Mentre per alcune donne questa situazione non crea nessun problema, per altre, il bisogno di vedersi belle e ordinate incombe anche durante la quarantena.

Il problema delle unghie in questo periodo di quarantena: Ariana Grande propone unghie press on

Vip in quarantena – Ariana Grande propone alle fan unghie press on. Il bisogno di avere le unghie decorate anche in questo periodo attanaglia molte donne. La star ha acquistato un kit di unghie finte color madre perla, altre a forma quadrata di colore celeste con dei fori a forma di cuore sulla punta, create per lei da Bettyina Cherry, nail artist di Los Angeles. E voi come state curando le vostre unghie in quarantena?