Elodie, il nuovo singolo Guaranà è già un successo e spopola sul web

Il video del nuovo singolo Guaranà di Elodie è già un successo e sarà il tormentone per l’estete 2020

Elodie, a pochissimo dall’uscita del suo nuovo singolo Guaranà si è già aggiudicata il titolo di star della spiaggia e del costume da bagno. La cantante, infatti, ha lasciato il pubblico senza fiato quando ha mostrato il suo nuovo look tropicale fatto di lunghissime treccine nere. Poco più tardi, pubblica una serie di scatti durante le riprese del video di Guaranà. La cantante indossa il suo costume nero, bucato nei punti giusti, che ha fatto andare i fan fuori di testa.

Elodie, nei suoi recenti post Instagram dal look afro, ha annunciato che anche il video del suo novo singolo è uscito sul web.

Il video del nuovo singolo Guaranà si trova su YouTube già dal 15 maggio, in meno di dieci giorni è stato clikkatissimo e sta già sfiorando un milione e cinquecentomila visualizzazioni. I Mi Piace superano i 30mila. Ma ciò che forse Elodie “non si aspettava”, era anche il successo del suo look. Infatti, molte fan stanno già cercando in lungo e in largo di scoprire quale sia la marca del costume che indossa. Sicuramente staranno già provando a scovarne uno simile nei negozi o sul web in entrambe le versioni. Infatti, i costumi da bagno di Elodie nel video sono due.

La versione bikini ha il classico slip con lacci laterali e top bucato sul davanti, quanto basta per essere sexy. La versione intera ha invece ben tre fori rispettivamente: sul petto, sul torace e all’altezza dell’ombelico. Quale sarà il più gettonato? Che dire invece delle treccine. Saranno il nuovo trend dell’estate 2020?

Guaranà: Molti si chiedono cosa sia

Tra i tanti e divertenti commenti che appaiono sotto al video Guaranà di Elodie su YouTube, ne spiccano molti in cui gli utenti chiedono del significato di Guaranà. Eccoli accontentati. Per chi non si intende di botanica, il Guaranà è una pianta sempreverde che cresce nelle foreste dell’Amazzonia. In erboristeria, i suoi semi, contenenti caffeina, sono noti per le loro proprietà distensive, tonificanti e rilassanti.

Ma l’uso scorretto ed arbitrario può trasformare il guaranà anche in una pericolosa droga. Pertanto, Elodie si augurerebbe certamente che l’unica cosa che i fan provino ad imitarle sia solo il look.