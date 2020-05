Elodie nuovo look per annunciare il suo ultimo singolo Guaranà

Aspettando il nuovo singolo Guaranà, Elodie, con un post su Instagram, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. La cantante nota oltre che per le sue doti canore è famosa anche per la sua particolare unicità dei suoi look, sempre adatti ad ogni occasione. I fan di Elodie hanno sempre notato la particolarità del suo stile, ma la cantante, con un suo post di Instagram, si è decisamente superata, dando un’immagine di se completamente nuova, come Guaranà: il suo ultimo singolo che tutti i sui fan stanno aspettando.

Aspettando Guaranà. La cantante pop si è distinta da molte star per i suoi frequenti cambi look, selezionati ad arte dalla stessa Elodie per adattarsi al cento per cento ad ogni occasione, come questa volta per il nuovo singolo Guaranà. La cantante si è fatta conoscere sul palco di Amici di Maria De Filippi, talent show di cui è stata vincitrice.

Elodie nuovo singolo e nuovo look afro

Elodie

l look delle prime apparizioni di Elodie erano caratterizzate da un taglio di capelli molto corto dal colore rosa shock. La cantante oggi è cresciuta e cambiata. Spesso si è mostrata bionda ma non ha mai abbandonato il taglio corto, seppur acconciato diversamente in base alle occasioni. Da notare il look sfoggiato alla Prima della Scala di Milano: raccolto e con le caratteristiche onde delle acconciature degli anni ’20.

Il nuovo look con treccine afro per Guaranà: ecco quando uscirà il nuovo singolo di Elodie

Poco tempo dopo Elodie presenta un look più scuro in versione rock style sulla copertina del suo album “This is Elodie“, il 31 Gennaio 2020, per poi cambiare radicalmente sul palco di Sanremo, dove ha presentato l brano Andromeda con un taglio che esprime tutta la sua femminilità, ora è il momento di Guaranà, cosa aspettarsi?

In vista del nuovo progetto intitolato Guaranà, Elodie ne approfitta per stupire di nuovo i suoi fan. Infatti, con un post di Instagram si mostra con delle lunghissime treccine di colore nero e un costume che ricorda lo stile afro. Il nuovo look regala alla star un sapore esotico del tutto nuovo. Il dubbio di alcuni follower nasce spontaneo: si tratta di una parrucca? A detta di Elodie, assolutamente no: la madre l’avrebbe aiutata nella realizzazione delle innumerevoli treccine, ma a cose deve questo cambiamento così radicale?

La risposta sta nella didascalia sotto alla foto che la ritrae, a detta di qualche fan, “nella versione bianca di Bob Marley”: “Guaranà è il mio nuovo singolo, esce domani a mezzanotte, la porduzione è di Dardust, le parole di Davide Petrella, le treccine delle dolci mani di mia madre“. I commenti ironici di qualche follower si perdono tra il calore dei fan che sono letteralmente impazziti per il nuovo look di Elodie. Non resta che aspettare il 13 maggio per ascoltare il nuovo singolo Guaranà.