Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri insieme con la nuova hit dell’estate presto in uscita. I fan si preparano a scatenarsi con La Isla

Per la gioia dei fan di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, arriva una nuova hit estiva tutta da ballare. Si tratta di La Isla. Giusy Ferreri, reduce dei successi come Roma-Bangkok, Amore e Capoeira, Jambo e molti altri, è pronta a duettare con la twerking-queen di Pem-Pem e Musica E Il Resto Scompare.

Le cantanti hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram l’arrivo di La Isla, il nuovo singolo che uscirà tra pochissimi giorni. Se la Ferreri e la Lamborghini da sole sono state capaci di far scatenare giovani e non, cosa accadrà con la nuova hit che le vedrà insieme?

La Isla: in uscita il 29 giugno

Sorpresa per i fan della musica di Elettra Lamborghini. L’esuberante regina del twerk, con un video su Instagram, nell’annunciare l’uscita del suo nuovo singolo ha rivelato: “non sarò sola“. A sorpresa, un secondo dopo appare un’atra queen dei tormentoni estivi: Giusy Ferreri, che per tutto l’inverno aveva fatto sentire la sua mancanza. Le due cantanti hanno annunciato insieme la data di uscita di La Isla, prevista per il 29 giugno. Elettra e Giusy, con la loro mise tra il tropical e l’animalier, sono pronte a lanciare quello che si prospetta essere il nuovo tormentone dell’estate.

Già disponibile il pre-save de La Isla

Mancano pochissimi giorni all’uscita del brano. Ma Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri hanno annunciato che è già possibile pre-salvare il singolo su Spotify. L’ansia dei follower si fa sentire sui social. Non mancano ovviamente gli haters che si approntano a giudicare male (“spazzatura non riciclabile”, afferma qualcuno), ma la maggior parte degli attivissimi seguaci di Giusy ed Elettra (prossima anche a quelle che potrebbero essere le nozze dell’anno) non vede l’ora di ballare a ritmo di La Isla.