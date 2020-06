Baby K è tornata più forte di prima con uno spirito patriottico molto forte, sembra che il corona virus abbia lasciato qualcosa di molto positivo nel cuore e nella testa delle persone, al Tgcom24 la rapper racconta il nuovo lavoro e afferma: “Mi piace il senso patriottico che abbiamo riscoperto”.

Questo nome «Buenos Aires» richiama l’Argentina ma ciò non deve trarre in inganno, il nuovo singolo di Baby K parte da Milano e dal trafficatissimo corso Buenos Aires! Un gioco di aprole quindi? Si, ovviamente! Un gioco a cui si è prestata l’artista dei record (l’unica ad aver ottenuto il disco di diamante) regina delle hit dell’estate.

Il titolo un po’ inganna, ma Baby K abitando a Milano voleva omaggiarla, città che ha trovato migliorata dopo l’Expo, vediamo cosa ha dichiarato durante l’intervista sul Tgcom. Sicuramente ama molto le città sempre in movimento. Infatti la cantante afferma:

“Ci sono tante belle iniziative culturali, sta diventando sempre più internazionale. Corso Buenos Aires è una via che conoscono tutti. Molto trafficata, c’è la movida e i negozi. Mi piace pensare che tutti abbiano attraversato quella via dove è successo il famoso incontro con l’ex di cui parlo nella canzone.”

Cosa pensa Claudia della promozione del suo singolo «Buenos Aires», considerato il momento storico?

Dal punto di vista musicale quella di uscire con un singolo è stata una scelta molto temeraria e coraggiosa, sapevo che non sarebbe stata possibile alcuna attività di promozione ad esempio in tv. Però mi sono detta ‘voglio che in qualche maniera la musica continui’, anche questo è un messaggio. Volevo procurare un momento di svago.