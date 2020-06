Francesco Gabbani: “Il Sudore Ci Appiccica è il nuovo singolo tratto dall’album” Viceversa”

Francesco Gabbani nuovo singolo – L’arrivo della bella stagione non poteva non essere accolto dal famoso cantante di Occidentalis Karma. Il Gabba è pronto a far ballare gli italiani con il nuovo brano presentato poche ore fa.

Il vincitore di Sanremo 2017 ha partecipato anche alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano “Viceversa“, che gli fece guadagnare il Disco di Platino. Con 42 milioni di views su YouTube, il brano ha avuto un successo incredibile. Poche ora fa arriva l’annuncio sul profilo Instagram di Francesco Gabbani: “Il sudore ci appiccica” è il suo nuovo singolo e uscirà il 5 giugno.

“il sudore ci appiccica” in radio e in streaming dal 5 giugno

“Eccolo. L’ho visto! Il nuovo singolo dall’album” Viceversa”! “Il sudore ci appiccica” da Venerdì io radio“. Con queste parole Francesco Gabbani annuncia l’uscita del brano che il 5 giugno sarà disponibile in radio e nelle piattaforme di streaming e download.

Francesco Gabbani nuovo singolo estivo: “Il sudore ci appiccica”

Sotto la foto che ritrae il cantante, arrampicato su una ringhiera con lo sguardo puntato verso un orizzonte indefinito, in stile marinaresco, un utente commenta: “Anche questa volta ci hai visto lungo“. Si prevede già che il brano sarà il più clikkato insieme a “Viceversa”. Il cantante, infatti, ha tutte le carte in regola per far diventare il suo nuovo singolo la prossima hit dell’estate.

Uno schiaffo all’individualismo

Francesco Gabbani con il suo nuovo singolo, farà sicuramente ballare gli italiani e non. Come la maggior parte dei suoi brani, “Il sudore ci appiccica” ha un ritmo coinvolgente, ma rievoca anche la disco music vintage. Inoltre, come tutto il su album “Viceversa”, il nuovo testo di Gabbani trasmette un incoraggiamento a non essere anime distanti. Uno schiaffo all’individualismo a favore della condivisione costruttiva di gioie, dolori e fatiche. “Allora avanti popolo che spera in un miracolo”, cantava Francesco Gabbani in “Amen“, uno dei suoi primi singoli a Sanremo che lo portò alla vittoria per la categoria Nuove Proposte. Anche con “Il sudore ci appiccica” il cantante farà risuonare il suo grido di speranza nelle vite degli italiani.