Momenti di terrore per lo scoppio di un incendio all’Is Morus Relais

Incendio all’Is Morus Relais. L’hotel che ogni hanno ospita il celeberrimo Temptation Island questa mattina ha svegliato i suoi ospiti intorno alle 5 del mattino a causa dello scoppio di un incendio. I pompieri subito allertati dalla struttura hanno immediatamente evacuato la stessa e domato le fiamme. Al momento si pensa che l’incendio sia scoppiato da una macchina e che poi attraverso le fiamme sia arrivato fino all’ingresso. Non sono state riportate vittime nell’incendio, solo una persona del soccorso che in via precauzionale è stata portata all’ospedale per un’intossicazione.

Temptation Island: L’edizione della Marcuzzi rimandata?

L’edizione di Temptation Island che vede al comando non Filippo Bisciglia ma Alessia Marcuzzi potrebbe essere rimandata a causa dell’incendio divampato alle prime luci di questa mattina nel Relais che di solito ospita il reality? Sembrerebbe proprio di no. L’inizio del programma è infatti previsto per il prossimo 9 settembre. Quest’anno per la prima volta l’edizione comandata da Alessia Marcuzzi non sarà Vip ma Nip. La scelta arriva direttamente dalla produzione del programma che non vuole rischiare di andare in conflitto con l’inizio del Grande Fratello.