Luca Guadagnino sceglie di raccontare la storia del genio delle calzature: Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo un nome una garanzia. Il genio delle calzature che partendo da ciabattino in Campania riuscì ad approdare ad Hollywood per poi tornare nuovamente in Italia e stabilirsi a Firenze città dell’artigianato. Partendo dalla sua biografia, Luca Guadagnino, ha voluto raccontare in un docufilm la vita di un genio creativo: “Salvatore, Shoemaker of Dreams”.

Luca Guadagnino presenta “Salvatore, Shoemaker of Dreams”.

Luca Guadagnino scegli di raccontare la storia di un genio delle calzature che come si usa dire si è fatto da solo. Estro e genio uniti in una persona insieme a creatività e senso dell’estetica. Leggendo la biografia di Ferragamo, pubblicata prima a Londra nel 1957 e poi in Italia nel 1958 possiamo leggere: “Questo è il lavoro di tutta la mia vita. Imparare a fare scarpe perfette, rifiutando di mettere il mio nome su quelle che non lo sono. Quindi, per favore, al di là della storia del ragazzino scalzo e ignorante che è diventato un celebre calzolaio, concentrate la vostra attenzione sul piacere che deriva dal camminare bene”.

Ferruccio Ferragamo: “un’emozione”

Impossibile non riportare il commento del figlio Ferruccio Ferragamo al docufilm: “È con grande emozione che abbiamo appreso la notizia che il film sulla vita di mio padre sarà presentato al prossimo Festival di Venezia. È un onore per me e per la mia famiglia che un autore come Luca Guadagnino si sia appassionato alla nostra storia familiare trasformandola in un racconto per il grande schermo“.