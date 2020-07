Fashion Style News, il Lifestyle si rafforza: Pitti Bimbi 91 già attivo sulla piattaforma Pitti Connect Bimbi

Fashion Style News: Pitti Bimbi 91 è già attivo sulla piattaforma di Pitti Connect come Pitti Uomo, Pitti Filati, Pitti Fraganze e super. Mentre gli altri saranno attivi sino al 30 ottobre Pitti Bimbi 91 si fermerà il 9 ottobre. Sono 400 i brand che in totale hanno deciso di aderire a Pitti Connect, sessantotto mila buyer accreditati, di cui ventun mila per i filati e ventisette mila per il childrenswear.

Il direttore generale dell’ente fiorentino, Agostino Poletto, soffermandosi sul settore childrenswear, dichiara: “Pitti Connect è una spinta ulteriore verso la dimensione lifestyle, quell’integrazione tra collezioni moda, accessori e oggetti di design che sempre più stiamo definendo con le nostre sezioni e che in digitale si può esprimere con una nuova formula”.

Fashion News: Pitti Connect

Fashion News: La campagna pubblicitaria curata da Angelo Figus si ispira la tema Out of the Blue, protagonista della campagna un bambino supereroe che sembra sorvolare un cielo composto di giochi, oggetti e abiti, tutti rigorosamente blu.

Tra highlight spicca la Fashion Carrousel di Alessandro Enriquez dove vengono raccontate le sfilate di tutti i brand, tra i brand troviamo Alberta Ferretti Kids, Dolce&Gabbana, Ermanno Scervino Junior, Neil Barrett Kids e Philosophy di Lorenzo Serafini Kids.

Fashion Style News

Fashion News 2020: Da non perdere all’interno anche i Stylist Specials (percorsi di stile) come Comics Stylist,The Hollywood Roome e The Royal Room.