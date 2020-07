Le sneakers, calzature indispensabili per gli sportivi, da sempre un “must” del fashion. Parola di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro.

Le sneakers non posso mancare nel nostro armadio e neanche i quello delle celebrities. Infatti è l’ultima moda dei Vip del 2020. Negli anni sono diventate sempre più importanti e necessarie. Dalle fantasie ai modelli più disparati ce ne sono per tutti i gusti. La scelta non è certo facile. Alte, basse, da basket, da runner, ormai le scarpe sportive, nate per facilitare la disciplina praticata, fanno parte di look glamour e fashion.

Le sneakers scelte dalle vip nostrane

Queste scarpe indispensabili per creare outfit sportivi, non perdiamo però di vista il glamolur. Esempio di fashion e glamour da sempre, i nostri amati Vip ci indicano attraverso le loro scelte i modelli più in voga. La moda dei Vip dell’estate 2020 per questo tipo di calzature vede sul podio sei modelli: “Neon Sneakers come Chiara Ferragni, White trainers (le classiche tennis bianche), Dad/Ugly/Chunky (suole mostruose indicate per abiti e jeans), con gli strappi, Basket come Veronica Ferraro ed infine le sneakers vegane (lanciate con successo da Roger Federer).