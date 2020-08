Fabio Paratici è a Londra: perchè?

Fabio Paratici: Forse vuole sbloccare il mercato in uscita? Sì, sicuramente. Vuole portare avanti trattative in entrata? Per il momento non sembrano esserci altri motivi, anche perché ce n’è già in abbondanza. Il futuro di Paratici è tutt’altro che privo di punti interrogativi, aspettando tra l’altro tempi e modi per la promozione di Federico Cherubini al ruolo di direttore generale.

Fabio Paratici e Londra, cambiamenti in arrivo? Vedremo!

La priorità resta quella del mercato in uscita. A Londra si sono quindi tenute tante riunioni con alcuni agenti di riferimento!

Fabio Paratici – Importanti sono i profili Mattia De Sciglio e Daniele Rugani in cima alla lista dei giocatori da sacrificare, senza dimenticare Federico Bernardeschi, valutando eventuali opportunità per altri giocatori (pure per Aaron Ramsey e Adrien Rabiot). Contatti diretti poi con il Manchester United, a proposito di Douglas Costa: dai 22 milioni in su è tutta plusvalenza, per questo la richiesta della Juve resta compresa tra i 30 e i 40 milioni, non di 7bmeno. Con Bernardeschi alternativa già proposta agli stessi Red Devils, plusvalenza a partire dai 16 milioni in su. E sempre con lo United si parla di Alex Sandro, come anticipato da Calciomercato.com.